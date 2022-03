Handball, HBL: Berlin siegt erstmals in Kiel - THW verabschiedet sich aus Titelkampf

Kiel kam zunächst überhaupt nicht in die Partie. Vor allem in der Abwehr fehlte der Zugriff, und auch Keeper Dario Quenstedt bekam in Abwesenheit von Stammtorhüter Niklas Landin (Blinddarm-OP) im ersten Abschnitt gerade mal einen Ball zu fassen. Nutznießer war besonders Lindberg. Der Oldie traf schon bis zum Halbzeit-Pfiff alle seiner neun Würfe.