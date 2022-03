Handball, HBL: Füchse bleiben im Champions-League-Rennen auf Kurs

„Kiel war gestern auf den Punkt da. Magdeburg hat jetzt zwei Punkte abgegeben, aber das wird sie nicht in ihrem Rhythmus stören“, sagte Flensburgs Trainer Maik Machulla bei Sky: „Wir haben einen harten Kampf um Platz zwei, der für die gesamte Liga gut ist.“ Und in dem Berlin derzeit die besten Karten besitzt. In Mannheim ließen die Füchse den Gastgebern keine Chance. Einzig die deutschen Nationalspieler Patrick Groetzki und Juri Knorr (beide 5 Tore) hielten dagegen.