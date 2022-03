Trotz Niederlage: Handball-Bosse tippen auf Magdeburg

Auch HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann zweifelt nicht an der ersten Magdeburger Meisterschaft nach 21 Jahren. "So wie der SCM in dieser Saison nicht nur in der HBL, sondern auch im Pokal, in der Euroleague und beim Superglobe aufgetreten ist, kann ich mir kaum vorstellen, dass sie sich noch die Butter vom Brot nehmen lassen", sagte Bohmann der Fachzeitschrift.