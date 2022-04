Handball: Machulla betrachtet Star-Abgänge mit Sorge

Dass zahlreiche Stars die Handball-Bundesliga in den kommenden Jahren in Richtung Skandinavien verlassen, bereitet Maik Machulla zunehmend Sorgen. Es sei schwerer geworden, dänische Top-Talente für die deutsche Liga zu begeistern und schade, dass Spieler im besten Handball-Alter ihr Glück in anderen Ländern suchen, sagte der Trainer der SG Flensburg-Handewitt im Interview mit Sport1.