HBL: Balingen kassiert Rückschlag im Abstiegskampf

Die HBW Balingen-Weilstetten hat im Abstiegskampf in der Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert. Nach dem Erfolg gegen Frisch Auf Göppingen in der vergangenen Woche unterlag die Mannschaft von Trainer Jens Bürkle am Donnerstag dem TVB Stuttgart im Kellerduell mit 25:28 (12:11).