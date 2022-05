Handball: Dank Blick auf das Wesentliche - SC Magdeburg steuert in der HBL auf den Meistertitel zu

Dahinter lauern mit der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin (beide 44:12) zwei Mannschaften, die allenfalls noch Chancen im Kampf um die Qualifikation für die Champions League haben. Die Berliner siegten nach einer Steigerung in der zweiten Halbzeit noch mit 30:28 (12:15) bei der HSG Wetzlar, Flensburg tritt am Sonntagnachmittag bei TSV Hannover-Burgdorf an.