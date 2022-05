Magdeburg dicht vor Titelgewinn - Kiel wahrt Minichance

In Flensburg hatten zuvor 6300 Zuschauer den ersten Kieler Sieg beim Nordrivalen seit fünf Jahren erlebt. Der norwegische THW-Topstar Sander Sagosen traf zehnmal. "Dieser Sieg fühlt sich sehr gut an. Wir haben aber auch sehr gut verteidigt", sagte THW-Trainer Filip Jicha, der sich mit seiner Mannschaft erst am Donnerstag in der Champions League für das Final Four in Köln qualifiziert hatte, am Sky-Mikrofon. Der Tscheche versprach seinen Spielern einen freien Montag.