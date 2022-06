Handball, HBL: Füchse patzen, Kiel löst Champions-League-Ticket

Die Füchse kamen beim Abstiegskandidaten HBW Balingen-Weilstetten überraschend nicht über ein 23:23 (12:13) hinaus. Damit liegen die Hauptstädter nun drei Punkte hinter dem THW auf Rang drei. Nur die beiden besten Teams gehen in der kommenden Saison in der Königsklasse an den Start. Neben Kiel ist Meister SC Magdeburg qualifiziert.