Handball: Hannover mehrere Monate ohne Edvardsson

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss verletzungsbedingt mehrere Monate auf Spielmacher Jonathan Edvardsson verzichten. Wie die Niedersachsen am Montag mitteilten, zog sich der Schwede im Training vor dem Spiel beim ASV Hamm-Westfalen (29:29) „eine schwere Verletzung an der linken Schulter“ zu, „die eine Operation erforderlich macht“. Dieser soll sich der 25-Jährige am Dienstag in Hannover unterziehen.