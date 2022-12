Nach Sieg in Paris: Magdeburg gewinnt gegen Erlangen

Mit einem Spiel weniger und 25:5 Punkten ist der SCM weiter mitten in der Spitzengruppe, mit dem Erfolg ließ Magdeburg die Rhein-Neckar Löwen (25:7) hinter sich. Die Löwen könnten am Samstag mit einem Sieg in Wetzlar allerdings wieder vorbeiziehen. Tabellenführer THW Kiel (28:4) und die Füchse Berlin (27:5) liegen weiter in Reichweite.