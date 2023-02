Handball: Magdeburg holt Europameister Bergendahl

"Dass wir so kurzfristig noch einen Kreisläufer vom Format eines Oscar Bergendahl bekommen konnten, ist schon fantastisch", sagte Cheftrainer Bennet Wiegert. Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt betonte, dass es nach der schweren Verletzung Saugstrups eine "Verpflichtung" gewesen sei, "alle möglichen Ressourcen zu aktivieren, um eine bestmögliche Verstärkung für unser Team zu organisieren. Ich glaube, das ist uns mit der kurzfristigen Verpflichtung von Oscar Bergendahl gelungen."

Der dänische Weltmeister Saugstrup wird nach Klubangaben "drei bis vier Monate" fehlen, nachdem er sich am vergangenen Wochenende im Pokal-Viertelfinale gegen den THW Kiel (35:34 n.V.) in der Verlängerung am Knie verletzt hatte. Der 26-Jährige wurde bereits operiert, genaue Angaben zur Verletzung machte der Verein nicht.