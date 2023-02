Trainerwechsel in Minden: Eyjolfsson kommt für Carstens

Der Isländer Adalsteinn Eyjolfsson (45) löst Frank Carstens als Cheftrainer bei den Ostwestfalen ab, das teilte der Tabellenvorletzte am Donnerstag mit. Eyjolfsson kommt vom Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen, wo er seit 2020 auf der Trainerbank sitzt.

Für Carstens (51) endet nach acht Jahren in Minden eine kleine Ära.

„Es fällt nicht leicht, einen Trainer, der seit so vielen Jahren mit dem Verein verbunden ist, gehen zu lassen“, sagte Geschäftsführer Nils Torbrügge: „GWD ist dafür bekannt, sehr lange und auch in sportlich schwierigen Situationen an seinen Trainern festzuhalten. Doch wir sind übereingekommen, dass wir neue Wege gehen wollen.“