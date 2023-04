Handball: Ein neuer Jungstar für die Bundesliga

Davidsson will bei Rhein-Neckar Löwen „den nächsten Schritt gehen“

„Hier kann ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung angehen, mich in der stärksten Liga der Welt beweisen und sportlich wie persönlich wichtige Erfahrungen sammeln“, sagte Davidsson, mit 132 Treffern in 26 Spielen achtbester Torschütze in der regulären Spielzeit der schwedischen Handbollsligan.