HBL verpflichtet sich zu mehr Klimaschutz

Die Handball-Bundesliga verpflichtet sich zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Schutz der Umwelt. HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann unterzeichnete in der vergangenen Woche das Protokoll des Sports for Climate Action Frameworks der Vereinten Nationen (UN), wodurch die Liga einwilligt, Prinzipien und Werte des Frameworks in Bezug auf Bildung und Befürwortung von Klimaschutzmaßnahmen konkret zu unterstützen.