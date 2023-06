Kiel so gut wie Meister - Kantersieg gegen Wetzlar

Dem THW Kiel ist die 23. deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte kaum noch zu nehmen. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha gewann am vorletzten Spieltag der Handball-Bundesliga souverän mit 38:23 (19:10) gegen die HSG Wetzlar und kann damit nur noch theoretisch vom Thron gestoßen werden.

Kiel hat nun vier Punkte Vorsprung auf den SC Magdeburg und das um 41 Treffer bessere Torverhältnis. Der Titelverteidiger spielt erst am Donnerstag gegen den TVB Stuttgart - sollte Magdeburg nicht gewinnen, wäre der Titel für Kiel endgültig perfekt.

Harald Reinkind war mit neun Toren bester Werfer der Zebras vor über 10.000 Zuschauern in Kiel. Der Rekordmeister war von Beginn an entschlossen, im Titelkampf für die Vorentscheidung zu sorgen. Wetzlar, das immerhin drei der letzten sieben Partien gegen Kiel gewonnen hatte, war chancenlos - nach der zehnten Minute zogen Reinkind und Co. davon. Torwart Niklas Landin, der wie Topstar Sander Sagosen sein letztes Heimspiel für Kiel absolvierte, war zudem mit 15 Paraden der gewohnt sichere Rückhalt.