Handball: Magdeburg siegreich zum Auftakt

Meister THW Kiel, der am Mittwochabend Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen im Supercup bezwungen hatte, spielt am Sonntag (15.00 Uhr/Dyn) bei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten. Die Löwen steigen erst am kommenden Donnerstag in die neue Bundesliga-Spielzeit ein.