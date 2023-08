HBL-Präsident Schwenker: "Es wird eine herausragende Saison"

Schon in der abgelaufenen Saison habe es "einen sehr engen Kampf an der Spitze um den deutschen Meistertitel" gegeben, "der am Schluss ein Zweikampf zwischen Magdeburg und Kiel war", sagte Schwenker: "Ich glaube, in der neuen Saison kommen da noch einige Mannschaften hinzu wie die SG Flensburg-Handewitt, die Rhein-Neckar Löwen und die Füchse Berlin."