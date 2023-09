Flensburg im Nordderby gegen Kiel unter Druck

Nordderby mit besonderen Vorzeichen: Mitfavorit SG Flensburg-Handewitt steht vor der 109. Auflage des Handball-Krachers gegen den THW Kiel schon früh in der Saison unter Druck. „Es ist noch nichts verloren, wenn wir morgen verlieren, aber es würde sehr schwer werden das einzuholen“, sagte SG-Coach Nicolej Krickau in einer Medienrunde am Mittwoch. Das Heimspiel am Donnerstag (20.30 Uhr/Dyn) gegen den Kieler Erzrivalen sei für die SG deshalb ein „ganz wichtiges Spiel“.