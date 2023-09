Füchse bleiben makellos - Flensburg erneut ohne Sieg

Die Füchse Berlin sind in der noch jungen Saison der Handball-Bundesliga nicht zu schlagen. Der Dritte der Vorsaison gewann am Freitag sein Auswärtsspiel bei der HBW Balingen-Weilstetten höchst souverän mit 37:26 (23:12), zum Auftakt des sechsten Spieltags war es der sechste Sieg für die Füchse.

Berlin liegt mit der Maximal-Ausbeute (12:0 Punkte) an der Tabellenspitze, das Überraschungsteam MT Melsungen (10:0) kann am Sonntag (16.30 Uhr/Dyn) beim TBV Lemgo Lippe wieder gleichziehen. Den deutlichen Sieg für die Füchse sicherte am Freitag vor allem der Däne Mathias Gidsel, mit neun Treffern erneut bester Werfer.

Die SG Flensburg-Handewitt (6:4) kommt dagegen weiterhin nicht so recht in der Saison an. Der Mitfavorit kam bei der TSV Hannover-Burgdorf (8:4) nicht über ein 26:26 (14:11) hinaus. Hannover indes macht weiterhin einen starken Eindruck, erst am vergangenen Sonntag hatten die Niedersachsen die Füchse am Rande einer Niederlage, mussten sich aber knapp geschlagen geben (33:34).