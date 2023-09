Handball: Kiel verliert auch Heimspiel gegen Melsungen

Der deutsche Meister THW Kiel ist in der Handball-Bundesliga derzeit vergeblich auf der Suche nach Form und Ergebnissen. Gegen die auch nach dem vierten Saisonspiel verlustpunktfreie MT Melsungen verlor der THW in eigener Halle mit 30:35 (13:13) und bleibt in der Tabelle vorerst Dritter hinter Melsungen und den Füchsen Berlin. Am Donnerstag hatte Kiel bereits das Nord-Derby in Flensburg verloren.