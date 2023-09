Handball: SC Magdeburg besiegt Kay Smits

Was für ein Statement vom SC Magdeburg! Der amtierende Champions-League-Sieger siegt im Topspiel gegen den Meisterschafts-Mitfavoriten SG Flensburg-Handewitt mit 31:29 (16:13) . Für Magdeburg war es der zweite Sieg im zweiten Spiel.

Neu-Flensburger Kay Smits spielt in Magdeburg stark, verliert aber bei Ex-Team

Zu Beginn begegneten sich die Mannschaften in Magdeburg auf Augenhöhe, erst kurz vor der Pause schaffte es der Gastgeber, sich ein wenig abzusetzen - und baute die Führung in der zweiten Hälfte zunächst bis auf sieben Tore aus. Flensburg kämpfte sich in der Schlussviertelstunde zwar noch einmal heran, die Wende blieb aber aus.