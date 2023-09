Handball: Magdeburg stolpert auch in der Liga

Nach dem bösen Fehlstart für den Titelverteidiger in der Champions League ist der SC Magdeburg auch in der Handball-Bundesliga (HBL) gestolpert. Beim SC DHfK Leipzig kam die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert am Sonntag nicht über ein 27:27 (10:15) hinaus. Der SCM bleibt mit 9:3 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz.