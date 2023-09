HBL: Melsungen gewinnt auch fünftes Saisonspiel

Die MT Melsungen ist in der Handball-Bundesliga weiter nicht zu stoppen. Das Team um Kapitän Timo Kastening feierte am Freitag nach dem 35:27 (23:13) gegen den TVB Stuttgart seinen fünften Sieg im fünften Saisonspiel und bleibt damit vorerst an der Tabellenspitze. Ivan Martinovic glänzte bei den Nordhessen mit sieben Treffern.