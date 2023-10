Handball: Füchse auch gegen die Löwen souverän

Die Füchse Berlin eilen in der Handball-Bundesliga von Sieg zu Sieg und haben im Topspiel ihren Startrekord weiter ausgebaut. Gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen gewann der Tabellenführer am Donnerstagabend höchst souverän mit 38:32 (17:14). Es war der neunte Erfolg im neunten Spiel, nie zuvor ist der Klub derart erfolgreich in eine Saison gestartet.