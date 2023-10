Handball: Füchse makellos - Löwen setzen Aufholjagd fort

Die Füchse Berlin haben ihre makellose Bilanz in der Handball-Bundesliga ohne Probleme gewahrt. Der Hauptstadtklub gewann am Sonntag sein Heimspiel gegen Aufsteiger ThSV Eisenach mühelos 37:29 (20:13), verbesserte sein Punktekonto auf 14:0 Zähler und steht in der Tabelle knapp hinter der ebenfalls noch ungeschlagenen und punktgleichen MT Melsungen.