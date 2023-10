Handball: Lemgo stoppt Pleitenserie

Der TBV Lemgo Lippe hat seine Pleitenserie in der Handball-Bundesliga beendet. Das Team von Trainer Florian Kehrmann gewann gegen den TVB Stuttgart 31:25 (13:12) und überholte die Schwaben in der Tabelle. Für Lemgo war es der erste Sieg nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge. In einem weiteren Kellerduell feierte der HC Erlangen ein 31:26 (18:12) bei der HSG Wetzlar.