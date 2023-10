Lemgo verlängert mit Sloweniens Nationaltorhüter Kastelic

Der TBV Lemgo Lippe hat den Vertrag mit dem slowenischen Handball-Nationaltorhüter Urh Kastelic um zwei Jahre bis Sommer 2026 verlängert. Das teilte Bundesligist am Dienstag mit. Kastelic war zur Saison 2022/23 von Ligakonkurrent Frisch Auf Göppingen zum TBV gewechselt, in seiner Premierensaison jedoch früh durch eine Knieverletzung zurückgeworfen worden. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre am Saisonende ausgelaufen.