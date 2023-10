"Reizung": Nationalspieler Michalczik nicht schwer verletzt

Glück im Unglück für Handball-Nationalspieler Marian Michalczik: Der Spielmacher der TSV Hannover-Burgdorf hat im Bundesligaspiel beim HSV Hamburg (30:28) entgegen erster Befürchtungen keine strukturelle Verletzung erlitten. Das teilte sein Klub am Dienstag nach einer MRT-Untersuchung mit. Michalczik leide an einem Knochenmarködem im linken Sprunggelenk, aufgrund dieser „akuten Reizung“ stehe er vorerst nicht zur Verfügung.

Wann mit einer Rückkehr des 26-Jährigen zu rechnen ist, sei „schmerzadaptiert vom Heilungsverlauf abhängig“. Wie erwartet nimmt Michalczik damit nicht am aktuellen Lehrgang der Nationalmannschaft in München teil. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason absolviert am Freitag und am Sonntag zwei Spiele gegen Afrikameister Ägypten.