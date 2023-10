Szilagyi: Trainerwechsel beim THW "überhaupt kein Thema"

Der Titelverteidiger hatte am Samstag durch ein 34:35 (15:16) beim SC DHfK Leipzig die bereits vierte Niederlage in der noch jungen Bundesliga-Saison kassiert. Mit 8:8 Punkten haben die Kieler, die im DHB-Pokal bereits in der dritten Runde an der HSG Wetzlar gescheitert sind, die Spitzenplätze längst aus den Augen verloren.