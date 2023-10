THW Kiel will mit Zusammenhalt den Umschwung schaffen

Handball-Rekordmeister THW Kiel will mit mannschaftlichem Zusammenhalt den Schritt aus der sportlichen Krise schaffen. „Wir dürfen uns jetzt nicht gegenseitig zerfleischen, sondern wir müssen an unsere Stärke glauben und diese auch wieder ausspielen“, sagte Hendrik Pekeler, Europameister von 2016, vor dem Nordduell am Sonntag gegen den HSV Hamburg (15.00 Uhr/Bild.tv und Dyn).