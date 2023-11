Handball: Berlin und Magdeburg mit Siegen an der Spitze

Die Füchse Berlin haben eine Woche nach ihrer ersten Saisonniederlage in der Handball-Bundesliga direkt wieder in die Erfolgsspur gefunden. Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewannen die Füchse am 14. Spieltag gegen den HSV Hamburg mit 37:31 (16:18) und stehen wieder ganz oben in der Tabelle.