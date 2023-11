Handball-Bundesliga: Kuriose Panne bei Füchse-Sieg

Kurioser Zwischenfall in der Handball-Bundesliga! Die Füchse Berlin setzten sich am 14. Spieltag gegen den HSV Hamburg mit 37:31 (16:18) durch, wenngleich ein Lichtausfall für eine ungeplante und minutenlange Unterbrechung der Partie sorgte.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 27. Spielminute, wurde es bei Ballbesitz der Gastgeber plötzlich dunkel in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Die komplette Beleuchtung des Spielfelds war ausgegangen und ging zunächst nicht wieder an.

Zahlreiche Fans zückten ihre Smartphones und machten die Taschenlampe an. Erst nach etwa drei Minuten erstrahle das Spielfeld wieder im Licht. Laut dem Streamingdienst Dyn handelte es sich um ein „elektronisches Problem“ in der Halle.

Füchse Youngster sorgt für die Wende

Die Füchse fanden eine Woche nach ihrer ersten Saisonniederlage in der Handball-Bundesliga direkt wieder in die Erfolgsspur und setzten sich wieder an die Tabellenspitze. Füchse-Youngster Lasse Ludwig sorgte mit seinen Paraden für die Wende gegen den HSV.

Auch Bundesliga-Rekordtorschütze Hans Lindberg stellte bei den Berlinern seine Verlässlichkeit einmal mehr unter Beweis. Mit zehn Treffern bei zehn Abschlüssen war der aktuell effektivste Spieler der Liga erfolgreichster Werfer der Partie. Für den HSV Hamburg erzielte Asat Waliullin (7) die meisten Treffer.

Trotz der Niederlage boten die Hamburger in der Berliner Max-Schmeling-Halle eindrucksvoll Paroli und führten über die gesamte erste Halbzeit mit bis zu drei Treffern Vorsprung.

Verletzungssorgen um HSV-Star

Einziger Wermutstropfen bis dahin: Rückraumspieler Dominik Axmann verdrehte sich bei der Landung nach einem Sprungwurf das linke Knie und droht länger auszufallen. Nur von seinen Mitspielern gestützt konnte der Rückraumspieler das Feld verlassen.

Nach dem Lichtausfall schafften es die Füchse schließlich den Schalter umzulegen. In der 38. Minute gingen die Berliner zum ersten Mal in Führung und gaben diese auch dank der Paraden des 21 Jahre alten Torwarttalents Ludwig danach nicht mehr her.

