Handball: Torfestival! Flensburg wie von Sinnen

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga mit einem Offensiv-Spektakel den Kontakt zur Tabellenspitze gehalten. Gegen Mittelfeldteam VfL Gummersbach setzte sich der deutsche Meister von 2019 auswärts mit 42:32 (23:13) durch und feierte den sechsten Bundesliga-Sieg in Serie. Vorher hatte noch kein Bundesliga-Team in dieser Saison die 42-Tore-Marke geknackt.