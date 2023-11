Wagner verlässt Wetzlar zum Saisonende

Handball-Nationalspieler Hendrik Wagner (26) verlässt die HSG Wetzlar zum Saisonende. Das gab der Bundesligist am Mittwoch bekannt. Als Grund führte der Rückraumspieler fehlende Einsatzzeiten bei den Hessen an. Wohin er wechseln wird, ließ der EM-Teilnehmer von 2022 offen. Wagner war im Sommer 2021 vom Zweitligisten Eulen Ludwigshafen an die Lahn gewechselt.