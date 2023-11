Wie Borussia Dortmund? Füchse-Boss Hanning zieht überraschenden Vergleich

Als einziges Team in der aktuellen Saison sind die Füchse Berlin noch ungeschlagen in der Bundesliga. Lediglich beim 30:30 gegen den VfL Gummersbach ließ der Tabellenführer Punkte liegen. „21:1 Punkte geben ein schönes Gefühl“, sagte daher Füchse-Boss Bob Hanning der Sport Bild .

Doch trotz der schwächelnden Konkurrenz aus Kiel und Flensburg bleibt Hanning bescheiden und sieht sich selbst nicht in der Pole Position im Titelkampf. „Der Meistertitel ist für die Füchse definitiv nicht unmöglich, genauso wie der EM-Titel für Deutschland mithilfe des Heimvorteils. Aber Ende des Monats müssen wir nach Kiel – und ich weiß, was uns da erwartet“, schilderte er.

Füchse-Boss nimmt Borussia Dortmund zum Vorbild

Füchse-Boss verrät letztes großes Ziel

Neben seiner Tätigkeit bei den Füchsen steht der Macher auch regelmäßig an der Seitenlinie. So trainiert er nicht nur in der Jugend seines Vereins, sondern auch den VfL Potsdam in der zweiten Bundesliga.