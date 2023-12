Handballer Drux nach Achillessehnenriss vor Comeback

Handball-Nationalspieler Paul Drux steht rund acht Monate nach seinem Achillessehnenriss vor dem Comeback. Der Rückraumspieler der Füchse Berlin wurde von Trainer Jaron Siewert in den Kader für das Auswärtsspiel beim TBV Lemgo Lippe am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) berufen. Das teilten die Füchse am Freitag mit.