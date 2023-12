Hanning: Drux idealer Nachfolger als Füchse-Geschäftsführer

Bob Hanning sieht in Paul Drux seinen perfekten Nachfolger auf der Geschäftsführer-Position des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin. „Ich kann mir keinen Besseren vorstellen als Paul, er trägt die Füchse-DNA in sich. Es gibt keinen Vergleichbaren für diesen Verein. Paul bringt einfach alles mit: das Herz, den Intellekt und die Identifikation“, sagte Hanning der Berliner Morgenpost .

Hanning will den Posten in der Chefetage der Füchse 2028 abgeben, in diesem Jahr wird der frühere Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB) 60 Jahre alt. "Ich habe mir gesagt, mit 60 möchte ich frei sein. Ich habe dann so viel gearbeitet, als wenn ich 90 wäre, wenn man mal die Stunden zusammenzählt. Und ich möchte einfach die Möglichkeit haben, irgendetwas zu tun, ohne die ganze Zeit ein Getriebener zu sein", sagte der heute 55-Jährige.