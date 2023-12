Melsungen bleibt vorne dabei - Eisenach düpiert Löwen

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga im Kampf um die Europapokal-Plätze den VfL Gummersbach auf Distanz gehalten. Die Hessen setzten sich gegen den Altmeister am Mittwochabend mit 26:25 (13:14) durch und zogen mit 25:11 Punkten zumindest vorübergehend am THW Kiel (24:10) vorbei. Der Rekordmeister spielt am späteren Mittwoch gegen die TSV Hannover-Burgdorf.