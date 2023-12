"Traum geplatzt": Birlehm verlässt Rhein Neckar Löwen

Spekuliert wird über einen Wechsel zum Ligakonkurrenten TSV Hannover-Burgdorf. „Da die Konstellation für uns drei unbefriedigend ist und sich auch mittelfristig nicht so lösen lässt, dass sie für mich sportlich Sinn ergibt, werde ich die Löwen schweren Herzens verlassen“, sagte Birlehm: „Mein Ziel war es, am Ende meiner Löwenzeit mit meinem Trikot unter dem Hallendach zu hängen.“

Birlehm war im Januar 2022 aus Leipzig nach Mannheim gewechselt, parierte beim Pokalsieg der Löwen 2023 den entscheidenden Siebenmeter. Den Sprung in den Kader für die Heim-EM hatte er zuletzt verpasst. "Am liebsten wären wir mit allen drei Torhütern in die Zukunft gegangen", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann. Aber sie könne "sehr gut verstehen, dass Joel in der gegenwärtigen Situation nicht das vorfindet, was er sich wünscht".