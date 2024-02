Handball: Europameister Mahe kehrt in die Bundesliga zurück

Handball-Europameister Kentin Mahe (32) wird nach sechs Jahren in die Bundesliga zurückkehren. Der französische Routinier, der seit 2018 bei KC Veszprem in Ungarn spielt, bestätigte das im Handball-Podcast Erste 7. „Ich werde im Sommer definitiv nach Deutschland in die Bundesliga wechseln. In den nächsten Tagen wird mein Wechsel von meinem neuen Verein bekannt gegeben“, verkündete Mahe.