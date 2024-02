Heinevetters Versprechen: "Kein Gedanke an Eisenach"

Torhüter Silvio Heinevetter vom Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart sieht trotz seines bevorstehenden Wechsels zum ThSV Eisenach keinen Interessenkonflikt im Abstiegskampf. "Ich werde bis zum Sommer keine Gedanken an Eisenach verschwenden und bis Saisonende nicht mal mit einem halben Auge zum ThSV schauen", sagte Heinevetter der Bild am Sonntag und ergänzte: "Ich bin Profi genug, um das ausblenden zu können."

Der 206-malige Nationalspieler hatte in der vergangenen Woche bekannt gegeben, im Sommer in seine thüringische Heimat zurückzukehren. Sowohl sein derzeitiger Klub Stuttgart als auch Eisenach kämpfen in der Handball-Bundesliga um den Klassenerhalt, mit jeweils 13:25 Zählern sind beide Vereine vor der Wiederaufnahme des Spielbetriebs am kommenden Mittwoch punktgleich.