Arbeitssieg gegen Erlangen: Kiel festigt Platz vier

Handball-Rekordmeister THW Kiel hat im Rennen um die internationalen Plätze der Bundesliga einen Arbeitssieg eingefahren. Die Norddeutschen gewannen am Samstag nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 31:27 (12:16) gegen den HC Erlangen, der lange am ersten Sieg über die Zebras überhaupt schnupperte.