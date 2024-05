Handball: SCM verlängert mit Claar bis 2028

"Wir haben hier beste Voraussetzungen, sich sportlich weiterzuentwickeln und Erfolge zu feiern. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können – am liebsten schon in dieser Saison", sagte Claar. Wiegert äußerte sich "positiv überrascht", dass sich Claar "so schnell an die Liga gewöhnt und in unser System integriert" hat: "Mit seinem überragenden Eins-gegen-Eins, seiner Spielübersicht und seiner Stärke in der Defensive passt er perfekt in unser Spiel und hat sehr schnell Verantwortung übernommen."