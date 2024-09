Bundesliga-Comeback von Handball-Topstar beginnt erfolgreich

Traditionsklub VfL Gummersbach hat einen erfolgreichen Start in die neue Saison der Handball-Bundesliga hingelegt. Der Europapokalteilnehmer um Rückkehrer Kentin Mahé rang auswärts in einem lange engen Duell die TSV Hannover-Burgdorf 32:28 (15:15) nieder und sammelte vor dem Rückspiel im Kampf um die Teilnahme an der Gruppenphase der European League weiteres Selbstvertrauen.