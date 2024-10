Magdeburg feiert fünften Sieg in Folge

SC Magdeburg verbessert sich mit einem deutlichen Sieg gegen Stuttgart in der Tabelle auf Platz drei und holt den fünften Erfolg in Serie.

SC Magdeburg verbessert sich mit einem deutlichen Sieg gegen Stuttgart in der Tabelle auf Platz drei und holt den fünften Erfolg in Serie.

Der in der Champions League schwächelnde deutsche Meister SC Magdeburg mischt in der Handball-Bundesliga weiter in der Spitzengruppe mit.