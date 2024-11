Lebensmittelvergiftung: Bundesliga-Spiel fällt aus

In der Nacht zu Mittwoch seien nach dem European-League-Spiel in Schweden bei IK Sävehof "im Mannschaftskreis schwere Magen-Darm-Symptome" aufgetreten, "die sich im Laufe des Tages als Lebensmittelvergiftung herausstellten." Einige Spieler und Offizielle seien so erkrankt, dass sie "die geplante Flugreise nach Frankfurt gar nicht erst antreten" konnten. Einige andere seien am Mittwochabend nach Gummersbach gereist und hätten "sich in ärztliche Behandlung gegeben".