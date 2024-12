Remis in Berlin: Magdeburg holt Rückstand auf

Der SCM wahrte seine Restchancen im Titelrennen und liegt als Tabellensechster nun fünf Zähler hinter dem Spitzenduo MT Melsungen und TSV Hannover-Burgdorf (beide 22:4 Punkte) . Auch für die Berliner war es ein kleiner Dämpfer im Meisterrennen, die Füchse sind Dritter mit 20:6 Punkten und gaben den sechsten Pflichtspielsieg in Serie noch aus der Hand.

Gidsel-Show in erster Halbzeit reicht nicht aus

Überragender Akteur aufseiten der Berliner war zunächst der Däne Mathias Gidsel, der in der ersten Halbzeit alle seine zehn Versuche im Tor unterbrachte - nach dem Seitenwechsel aber nur noch einen Treffer folgen ließ.

Der SCM, der in Matthias Musche (7) seinen besten Werfer hatte, bekam in den letzten Sekunden sogar noch die Chance auf den Siegtreffer, der Wurf von Gisli Kristjansson ging aber am Tor vorbei.