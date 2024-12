Vor WM-Pause: Melsungen behauptet Tabellenführung

Die MT Melsungen hat die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga mit dem siebten Pflichtspielsieg in Serie gefestigt. Die Nordhessen gewannen am Freitagabend souverän mit 29:25 (16:11) bei Frisch Auf Göppingen und gehen mit vier Zählern Vorsprung in die WM-Pause. Für Melsungen (30:4 Punkte) war es der 15. Erfolg im 17. Ligaspiel.