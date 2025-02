Erster Sommer-Neuzugang für HSVH: Kofler kommt aus Potsdam

Der österreichische Handballer Elias Kofler wechselt zur kommenden Saison zum HSV Hamburg. Das gab der Bundesligaklub am Donnerstag bekannt. Kofler kommt vom 1. VfL Potsdam, wo er seit 2023 aktiv ist und in der vergangenen Saison Zweitliga-Meister wurde. Für den HSVH ist es der erste feststehende Sommer-Neuzugang.

"Wir freuen uns, mit Elias einen starken Spieler zu bekommen, der noch viel Entwicklungspotenzial hat", sagte Sportdirektor Johannes Bitter: "Er ist gerade in der Abwehr sehr variabel einsetzbar." In der Hansestadt erhält Kofler einen Dreijahresvertrag.

Als die Anfrage kam, habe er "nicht lange überlegen" müssen, sagte der 24-Jährige, der sowohl im Angriff als auch in der Abwehr spielen kann und in dieser Saison in Potsdam die Kapitänsbinde trägt. In seinem Heimatland, für das er im Januar noch bei der WM im Einsatz war, wurde Kofler in der Saison 2022/23 zum "Handballer des Jahres" gewählt.