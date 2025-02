Handball: Namenssponsor für Frauen-Bundesliga

Dies verkündete die Liga am Mittwoch. Der Vertrag mit dem Unternehmen mit Sitz in Köln läuft bis 2029, es wurde Stillschweigen über das finanzielle Volumen vereinbart.

„Dies ist ein Meilenstein in der Weiterentwicklung der HBF, die wir in den letzten Jahren zusammen mit den Klubs vorangetrieben haben“, sagte HBF-Geschäftsführer Christoph Wendt: „Gemeinsam mit Alsco als Partner an unserer Seite wollen wir den Weg der Professionalisierung weitergehen und unsere Ligen auf das nächste Level heben.“